Covid, dall'Ue no a certificato di vaccinazione obbligatorio per viaggiare (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders ha detto che in merito alla possibilità di introdurre un certificato di vaccinazione per viaggiare, questo non può diventare un obbligo. "Vogliamo avere un approccio digitale europeo per uso medico. Nei prossimi mesi poi vedremo se ci sarà la possibilità di usarlo per altri scopi, come i viaggi. Ma la vaccinazione non può diventare un obbligo per viaggiare", ha precisato Reynders sottolineando che anche chi non si è sottoposto a immunizzazione deve poter continuare a muoversi, "con l'uso dei test e dei periodi di quarantena". Intanto, la Commissione europea ha chiesto a Germania, Belgio, Ungheria, Finlandia, Danimarca e Svezia di tornare ad un approccio coordinato sulla libertà di movimento delle persone e delle merci. Il richiamo – come ...

