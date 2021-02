Coronavirus, in Israele la metà della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Usa verso il via libera ai freezer comuni per il vaccino Pfizer (Di martedì 23 febbraio 2021) Israele EPA/ATEF SAFADI Una donna riceve una dose del vaccino Pfizer al Medical Center a GerusalemmeProsegue a tappe serrate la campagna di vaccinazione in Israele, dove secondo il ministero della Salute è stata coperta la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus. Gli israeliani che hanno ricevuto almeno la prima dose sono a oggi 4.507.325 su circa 9 milioni di residenti, mentre i vaccinati con la seconda dose sono a quota 3.123.136. Dal totale della popolazione resteranno comunque escluse 3 milioni di persone, compresi gli under ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021)EPA/ATEF SAFADI Una donna riceve unadelal Medical Center a GerusalemmeProsegue a tappe serrate la campagna di vaccinazione in, dove secondo il ministeroSalute è stata coperta laconunadicontro il. Gli israeliani che hannola primasono a oggi 4.507.325 su circa 9 milioni di residenti, mentre i vaccinati con la secondasono a quota 3.123.136. Dal totaleresteranno comunque escluse 3 milioni di persone, compresi gli under ...

