Burberry | i migliori look della collezione autunno-inverno 2021

(Di martedì 23 febbraio 2021) La primaal maschile disegnata da Riccardo Tisci perè andata in scena online, su Instagram, Twitch e sul sito web dello storico brand inglese. Dal titolo piuttosto evocativo Escapes la sfilata ha preso spunto dai grandi spazi aperti, con capi in una palette ultra-naturale incentrata principalmente sulle tonalità del beige, nero, grigio e marrone terra. «Con la mia primamaschile, ho voluto celebrare la libertà di espressione» ha raccontato lo stesso direttore creativo, «Durante questo periodo passato al chiuso, ho sognato la bellezza degli spazi aperti, spinto dal pensierocreatività che nasce quando abbiamo la possibilità di stare insieme. Con questo sogno impresso nella mente, sono rimasto affascinato dall'artigianato britannico e dalle dinamiche ...

...energia hanno ispirato questa collezione", ha raccontato il direttore creativo del brand. La prima collezione al maschile disegnata da Riccardo Tisci per Burberry è andata in scena online, su Instagram, Twitch e sul sito web dello storico brand inglese. Dal titolo piuttosto evocativo Escap ...Ottima performance per la maison del lusso inglese, che scambia in rialzo del 3,91%.