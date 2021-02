Bayern, Flick: “La Champions ci esalta. Contro la Lazio partita perfetta” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick è ampiamente soddisfatto della prestazione della sua squadra sul prato della Lazio negli ottavi di finale di Champions League (4-1): “Abbiamo fatto una bella prestazione collettiva. Volevamo metterli sotto pressione, abbiamo creato occasioni, abbiamo segnato gol, siamo molto soddisfatti. La Champions League è qualcosa di speciale per i nostri giocatori, abbiamo visto che tutti erano pronti, volevano essere presenti dal calcio d'inizio, questa vittoria è più che meritata. Se siamo i grandi favoriti? No. Per prima cosa devi giocare il ritorno, abbiamo fatto un salto da gigante verso i quarti di finale, ma devi giocare le partite una dopo l'altra".caption id="attachment 1098763" align="alignnone" width="6192" Lazio Bayern Monaco, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico delMonaco Hansiè ampiamente soddisfatto della prestazione della sua squadra sul prato dellanegli ottavi di finale diLeague (4-1): “Abbiamo fatto una bella prestazione collettiva. Volevamo metterli sotto pressione, abbiamo creato occasioni, abbiamo segnato gol, siamo molto soddisfatti. LaLeague è qualcosa di speciale per i nostri giocatori, abbiamo visto che tutti erano pronti, volevano essere presenti dal calcio d'inizio, questa vittoria è più che meritata. Se siamo i grandi favoriti? No. Per prima cosa devi giocare il ritorno, abbiamo fatto un salto da gigante verso i quarti di finale, ma devi giocare le partite una dopo l'altra".caption id="attachment 1098763" align="alignnone" width="6192"Monaco, ...

