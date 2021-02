“Attanasio e Iacovacci forse vittime di una vendetta”. Le immagini dell’agguato (video) (Di martedì 23 febbraio 2021) “E’ come se gli aggressori sapessero già chi viaggiasse in quell’auto”. Lo riporta il sito African Express riportando fonti locali sull’omicidio dell’ambasciatore Luce Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista convoglio del convoglio. “Sono ostili agli italiani” “Tra la popolazione qualcuno ce l’aveva con gli italiani. Molta gente qui è convinta che siano stati firmati dei contratti di estrazione petrolifera tra ENI e governo centrale di Kinshasa. E i notabili del posto, rimasti a bocca asciutta, hanno minacciato ritorsioni e vendette”. Lo riporta una fonte locale al sito d’informazione in lingua italiana sul continente africano. L’attacco è stato improvviso in pieno parco nazionale del Virunga ed è sembrato un’esecuzione in piena regola. Chi è il terzo italiano che era con Attanasio e Iacovacci Nel ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) “E’ come se gli aggressori sapessero già chi viaggiasse in quell’auto”. Lo riporta il sito African Express riportando fonti locali sull’omicidio dell’ambasciatore Luce, il carabiniere Vittorioe l’autista convoglio del convoglio. “Sono ostili agli italiani” “Tra la popolazione qualcuno ce l’aveva con gli italiani. Molta gente qui è convinta che siano stati firmati dei contratti di estrazione petrolifera tra ENI e governo centrale di Kinshasa. E i notabili del posto, rimasti a bocca asciutta, hanno minacciato ritorsioni e vendette”. Lo riporta una fonte locale al sito d’informazione in lingua italiana sul continente africano. L’attacco è stato improvviso in pieno parco nazionale del Virunga ed è sembrato un’esecuzione in piena regola. Chi è il terzo italiano che era conNel ...

