Atalanta, morto il giovane Ta Bi. Aveva 21 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Lutto in casa Atalanta. Il centrocampista Willy Braciano Ta Bi, campione d’Italia con la Primavera dei bergamaschi nel 2019, è venuto a mancare questa mattina dopo una lunga malattia. Nei mesi scorsi Aveva rescisso con i nerazzurri ed era tornato in Costa d’Avorio, suo paese d’origine, fino alla morte avvenuta questa mattina a 21 anni. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Lutto in casa. Il centrocampista Willy Braciano Ta Bi, campione d’Italia con la Primavera dei bergamaschi nel 2019, è venuto a mancare questa mattina dopo una lunga malattia. Nei mesi scorsirescisso con i nerazzurri ed era tornato in Costa d’Avorio, suo paese d’origine, fino alla morte avvenuta questa mattina a 21. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

