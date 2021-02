Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 22 febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 22 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Il Commissario Ricciardi hanno totalizzato in media 5816 spettatori, 23.89% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3572 spettatori (20.68%). Il film The Transporter Legacy su Italia1 ha avuto 1419 spettatori (5.71%); su Rai2 TG2 Post si è portato a casa 667 spettatori (2.46%), mentre la puntata di PresaDiretta su Rai3 1339 spettatori (5.32%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1041 spettatori (5.44%), mentre Atlantide Speciale su La7 462 (1.77%). Ascolti tv Access ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 23 febbraio 2021): idei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Il Commissario Ricciardi hanno totalizzato in media 5816 spettatori, 23.89% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3572 spettatori (20.68%). Il film The Transporter Legacy su Italia1 ha avuto 1419 spettatori (5.71%); su Rai2 TG2 Post si è portato a casa 667 spettatori (2.46%), mentre la puntata di PresaDiretta su Rai3 1339 spettatori (5.32%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1041 spettatori (5.44%), mentre Atlantide Speciale su La7 462 (1.77%).tv Access ...

