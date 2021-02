Agguato in Congo, i ribelli hutu ruandesi delle Fdlr negano ogni responsabilità e accusano l’esercito (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – Si infittisce il mistero sulla morte dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci: i ribelli hutu ruandesi delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda Fdlr negano infatti ogni coinvolgimento. Le Fdlr indicate dal governo di Kinshasa come responsabili dell’Agguato nell’Est della Repubblica democratica del Congo puntano a loro volta il dito contro l’esercito Congolese (e quello ruandese). Congo, Fdlr: “Nessun coinvolgimento nell’attacco” “Le Fdlr”, si legge in un comunicato, “dichiarano di non essere coinvolte in alcun modo nell’attacco. E chiedono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – Si infittisce il mistero sulla morte dell’ambasciatore italiano in, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci: iForze democratiche per la liberazione del Ruandainfatticoinvolgimento. Leindicate dal governo di Kinshasa come responsabili dell’nell’Est della Repubblica democratica delpuntano a loro volta il dito controlese (e quello ruandese).: “Nessun coinvolgimento nell’attacco” “Le”, si legge in un comunicato, “dichiarano di non essere coinvolte in alcun modo nell’attacco. E chiedono ...

