Aggressore ucciso | Salvini | taser alle forze dell’ordine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Un uomo di 45 anni è morto in un conflitto a fuoco con la polizia martedì notte a Milano. L’episodio è avvenuto verso la mezzanotte e venti in via Sulmona, zona Corvetto, nella periferia sud-est del capoluogo lombardo. La vittima è Jerry Dimapulangan, un cittadino filippino con precedenti per droga e reati contro il patrimonio.