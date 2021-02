Vittorio Iacovacci, chi era il carabiniere ucciso in Congo: aveva solo 30 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Attentato contro l’ambasciatore Luca Attanasio: vittima anche Vittorio Iacovacci, chi era il carabiniere ucciso in Congo. Si chiamava Vittorio Iacovacci il carabiniere di trent’anni ucciso oggi in Congo nell’attentato in cui è morto anche l’ambasciatore italiano nel Paese africano, Luca Attanasio. Il giovane militare italiano, classe 1990, era originario della provincia di Latina, in particolare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Attentato contro l’ambasciatore Luca Attanasio: vittima anche, chi era ilin. Si chiamavaildi trent’oggi innell’attentato in cui è morto anche l’ambasciatore italiano nel Paese africano, Luca Attanasio. Il giovane militare italiano, classe 1990, era originario della provincia di Latina, in particolare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - AntonioNicita : RT @PaoloGentiloni: Terribile la notizia dell’uccisione dell’ambasciatore italiano in Congo Luca #Attanasio, del carabiniere Vittorio #Iaco… - gio1893 : RT @Quirinale: cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio #Iacovacci e d… -