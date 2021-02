Uccide l’ex moglie con un’accetta e poi tenta il suicidio: tragedia a Trento, ricoverato il 39enne (Di lunedì 22 febbraio 2021) Drammatiche le notizie che arrivano dalla provincia di Trento e più precisamente da Cortesano, un paesino distante pochi km: una duplice tragedia quella che si è consumata in una delle campagne locali dove un uomo di 39 anni, Lorenzo Cattoni, avrebbe colpito e ucciso l’ex moglie Debora Saltori, di 42 anni; secondo quanto emerso dalle indagini preliminari e dai primi rilievi, Cattoni si sarebbe avventato sull’ex moglie con un’accetta colpendola ripetutamente alla carotide. Uccide l’ex moglie colpendola con un’accetta e poi tenta il sucidio Nessun intervento è valso la vita alla 42enne, trovata già priva di vita; trasferito in ospedale invece il 39enne e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Drammatiche le notizie che arrivano dalla provincia die più precisamente da Cortesano, un paesino distante pochi km: una duplicequella che si è consumata in una delle campagne locali dove un uomo di 39 anni, Lorenzo Cattoni, avrebbe colpito e uccisoDebora Saltori, di 42 anni; secondo quanto emerso dalle indagini preliminari e dai primi rilievi, Cattoni si sarebbe avventato sulconcolpendola ripetutamente alla carotide.colpendola cone poiil sucidio Nessun intervento è valso la vita alla 42enne, trovata già priva di vita; trasferito in ospedale invece ile ...

