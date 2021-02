UAE Tour 2021, Tadej Pogacar: “Domani la prova più dura. Sono in una buona posizione, spero di avere le gambe giuste” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo avevamo lasciato al termine di un 2020 da sogno nel quale si era portato a casa la clamorosa Maglia Gialla del Tour de France. Ha appena iniziato la nuova stagione e sembra voler assolutamente ripetersi a livelli altissimi. Tadej Pogacar è al comando della classifica generale nell’UAE Tour: lo sloveno è riuscito oggi a difendersi al meglio a cronometro, chiudendo quarto nella prova vinta da Filippo Ganna, e Domani partirà con la maglia rossa di leader. Le sue parole al termine della gara, in un comunicato della sua UAE Emirates: “Sono partito senza particolari pensieri nella testa, solo con la voglia di andare veloce e dare il massimo, e credo di esserci riuscito. Ora Sono in una buona posizione con cinque tappe ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo avevamo lasciato al termine di un 2020 da sogno nel quale si era portato a casa la clamorosa Maglia Gialla delde France. Ha appena iniziato la nuova stagione e sembra voler assolutamente ripetersi a livelli altissimi.è al comando della classifica generale nell’UAE: lo sloveno è riuscito oggi a difendersi al meglio a cronometro, chiudendo quarto nellavinta da Filippo Ganna, epartirà con la maglia rossa di leader. Le sue parole al termine della gara, in un comunicato della sua UAE Emirates: “partito senza particolari pensieri nella testa, solo con la voglia di andare veloce e dare il massimo, e credo di esserci riuscito. Orain unacon cinque tappe ...

