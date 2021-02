Trieste Pizzimenti | 19milioni per cablatura plessi scolastici

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “L’obiettivo del piano scuole Friuli Venezia Giulia è quello di fornire a 1025, senza alcun costo a carico degli istituti, un accesso Internet basato su connettività a 1 Gbps e banda minima garantita a 100 Mbps. Verrà garantita una connessione a banda ultra larga alla gran parte delle scuole della regione, fornendo così una risposta immediata al fabbisogno di connettività, oggi messo ancor di più in evidenza dall’emergenza sanitaria e al ricorso alla didattica a distanza”. E’ la sintesi dell’intervento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano, in VI commissione consiliare. L’audizione è stata incentrata sull’accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga relativo al piano di espansione scolastica e sui relativi fondi a disposizione pari a 10.172.436,00 euro a ...