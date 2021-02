Traffico illecito di rifiuti e gestione di discariche abusive: operazione dei Carabinieri (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno con il supporto dei reparti territoriali competenti, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di 4 soggetti, ritenuti responsabili di “Traffico illecito di rifiuti speciali con la costituzione e gestione di svariate discariche abusive”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, idel Comando Provinciale di Salerno con il supporto dei reparti territoriali competenti, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di 4 soggetti, ritenuti responsabili di “dispeciali con la costituzione edi svariate”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

