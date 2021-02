(Di lunedì 22 febbraio 2021), l’ ultimo singolo di, è stato certificatodi. Pubblicato il 2 settembre scorso, la canzone è stata scritta dallo stessoe prodotta da da Katoo (Francesco Catitti).: un mondo dalle atmosfere retrò?ripercorre e ricalca ad atmosfere retrò di cuinegli anni è diventato rappresentante. Il clima che il singolo vuole trasmettere cerca di riportare alle piacevoli notti d’estate e alla bellezza del vivere cogliendo ogni secondo. Il video, diretto dal duo YouNuts (Niccolò Celaia & Antonio Usbergo) riprende il clima anni 80 che il brano vuole trasmettere. In modo dolce e passionale racconta la storia d’amore clandestina tra i ...

MoliPietro : Ricordami di Tommaso Paradiso è disco di platino - zazoomblog : “Ricordami” il singolo di Tommaso Paradiso è certificato disco di platino - #“Ricordami” #singolo #Tommaso - SLN_Magazine : “Ricordami”, il singolo di Tommaso Paradiso, è certificato disco di platino - radioplaytime : #rdadioplaytime: Ricordami - Tommaso Paradiso - GiolaGolia : RT @sottonaswork: Mamma:'Ricordami perché stiamo vedendo la D'Urso' Io:'Perché tra poco arrivano Alba e Francesco' Mamma:'E cosa me ne dovr… -

La FIMI ha certificato disco di Platino Ricordami del cantautore Tommaso Paradiso in rotazione radiofonica dal 2 Settembre scorso.