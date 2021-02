Ranieri ringrazia Di Francesco | record per il tecnico della Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 febbraio 2021), allenatore, dopo l’esonero di Di, resta l’unico tra gli allenatori in Serie A ad essersi spinto almeno fino alle semifinali di Champions League Claudiopuò vantare, dopo l’esonero di Eusebio Dia Cagliari, un primato in Serie A. L’allenatoreè, infatti, l’unico ad aver raggiunto almeno le semifinali di Champions League. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Dopo l’esonero dell’ormai ex allenatore del Cagliari, il mister romano diventa l’unicomassima serie ad aver raggiunto almeno le semifinalimaggiore coppa europea. Ciò è avvenuto nella stagione 2002/03, l’attualeblucerchiato ...