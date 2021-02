Presìdi Lazio | buona adesione | ora va risolto problema residenza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – Comincia oggi, nel, la campagna vaccinale per il personale scolastico. Circa 32 mila le prenotazioni gia’ effettuate dal personale tra i 45 e i 55 anni, ma gia’ da domani potranno aggiungersi docenti e dirigenti tra i 56 e i 65 anni di eta’, a seguito delle nuove indicazioni disposte da Aifa (Agenzia italiana del farmaco). “Da parte di insegnanti e dirigenti c’e’ stata una- commenta alla Dire Mario Rusconi, presidente dell’Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici della scuola) del- Le strutture messe a punto dalla Regione hanno dato prova di ottima efficienza, ma aspettiamo l’arrivo di altri vaccini per coprire tutta la popone scolastica adulta.” “I presidi hanno fatto gia’ molte prenotazioni. Il personale scolastico si rende conto che stare a contatto con i ...

Il fischio di inizio è per oggi in trenta centri vaccinali delcon la somministrazione delle prime 4 mila dosi ad altrettanti docenti tra i 45 e i 55 anni a fronte di oltre 32 mila prenotazioni ...Alle 8 precise parte l'appello nel parcheggio lunga sosta di Fiumicino e nell'hub vaccinale sfilano i docenti delper ricevere la dose di AstraZeneca. Sono infatti iniziate le vaccinazioni per insegnanti e personale scolastico della regione, oltre 33mila le prenotazioni scattate dalla mezzanotte del 18 ...