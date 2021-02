Ostia, ergastolano trovato in luoghi frequentati da pregiudicati: revocata la semilibertà (Di lunedì 22 febbraio 2021) Era stato ammesso alla semilibertà il 67enne che, contravvenendo alle prescrizioni, è stato riaccompagnato in carcere dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma. ergastolano in semilibertà trovato in luoghi frequentati da pregiudicati C’è scritto “fine pena mai” sul decreto di condanna che accompagna da molti anni C.F. , 67 anni, originario della provincia di Rieti; lo stesso, da qualche tempo, era stato ammesso al regime della semilibertà ed erano gli investigatori del X Distretto, diretto da Antonino Mendolìa, che, discretamente, controllavano i suoi movimenti. Sono stati gli stessi poliziotti, in 2 occasioni, a trovare C.M. in luoghi frequentati da pregiudicati. Informato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Era stato ammesso allail 67enne che, contravvenendo alle prescrizioni, è stato riaccompagnato in carcere dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma.inindaC’è scritto “fine pena mai” sul decreto di condanna che accompagna da molti anni C.F. , 67 anni, originario della provincia di Rieti; lo stesso, da qualche tempo, era stato ammesso al regime dellaed erano gli investigatori del X Distretto, diretto da Antonino Mendolìa, che, discretamente, controllavano i suoi movimenti. Sono stati gli stessi poliziotti, in 2 occasioni, a trovare C.M. inda. Informato ...

Ergastolano in semilibertà sorpreso dalla Polizia di Stato in luoghi frequentati da pregiudicati. Questa la storia di un 67enne.