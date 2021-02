Oltre al danno la beffa: gli anticorpi monoclonali sono insufficienti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Ferro L'Italia ha acquistato soltanto 15mila dosi di monoclonali ufficialmente per "mancanza di disponibilità" a fronte di una richiesta che potrebbe arrivare a due milioni Adesso che c'è l'autorizzazione da parte dell'Aifa manca la materia prima: dopo l'ok tra mille ritardi all'utilizzo (finalmente) degli anticorpi monoclonali anche in Italia (qui il nostro pezzo), si scopre che ne abbiamo acquistati pochissimi, di gran lunga insufficienti per la richiesta che arriva da tutte le Regioni. Quali sono i numeri I numeri sono impietosi e fanno capire che la famigerata luce in fondo al tunnel è ancora lontana: cinquemila fiali di Bamlamivimab dell'azienda americana Eli Lilly arriveranno entro metà marzo, circa il doppio quelli in arrivo dall'altra americana ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Ferro L'Italia ha acquistato soltanto 15mila dosi diufficialmente per "mancanza di disponibilità" a fronte di una richiesta che potrebbe arrivare a due milioni Adesso che c'è l'autorizzazione da parte dell'Aifa manca la materia prima: dopo l'ok tra mille ritardi all'utilizzo (finalmente) deglianche in Italia (qui il nostro pezzo), si scopre che ne abbiamo acquistati pochissimi, di gran lungaper la richiesta che arriva da tutte le Regioni. Qualii numeri I numeriimpietosi e fanno capire che la famigerata luce in fondo al tunnel è ancora lontana: cinquemila fiali di Bamlamivimab dell'azienda americana Eli Lilly arriveranno entro metà marzo, circa il doppio quelli in arrivo dall'altra americana ...

