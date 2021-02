Nel 2023 la F1 potrebbe tornare a correre in Africa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ritorno della F1 in Africa potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Stando alle indiscrezioni che rimbalzano in queste ore intorno al circus, la cosa potrebbe prendere forma nel 2023; in SudAfrica, a trent’anni dall’ultimo GP tenutosi proprio lì. Il circuito del Kyalami potrebbe essere quindi la struttura designata per questo comeback, come ha fatto capire ai microfoni di Racefans.net il direttore del tracciato Warren Scheckter (nipote di quel Jody che nel 1979 vinse il titolo iridato guidando la Ferrari): “L’obiettivo resta far ritorno nel 2022, ma a causa degli effetti della pandemia il 2023 potrebbe essere una data più realistica. E’ fantastico che Lewis una persona di così alto profilo e così influente, abbia manifestato il suo supporto ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ritorno della F1 inessere più vicino di quanto si pensi. Stando alle indiscrezioni che rimbalzano in queste ore intorno al circus, la cosaprendere forma nel; in Sud, a trent’anni dall’ultimo GP tenutosi proprio lì. Il circuito del Kyalamiessere quindi la struttura designata per questo comeback, come ha fatto capire ai microfoni di Racefans.net il direttore del tracciato Warren Scheckter (nipote di quel Jody che nel 1979 vinse il titolo iridato guidando la Ferrari): “L’obiettivo resta far ritorno nel 2022, ma a causa degli effetti della pandemia ilessere una data più realistica. E’ fantastico che Lewis una persona di così alto profilo e così influente, abbia manifestato il suo supporto ...

borghi_claudio : @ValentinoStell @riccardosanna14 @etventadv @giulianol @massimogara Forse non ha capito, se non si hanno i voti IN… - devitocarmine : RT @ValerioMalvezzi: Se ancora non avete compreso il gioco partitico: il prof. Draghi aveva bisogno di una legittimazione politica. Quindi:… - CurzioRaffaele : RT @ValerioMalvezzi: Se ancora non avete compreso il gioco partitico: il prof. Draghi aveva bisogno di una legittimazione politica. Quindi:… - carlo_conforti : RT @ValerioMalvezzi: Se ancora non avete compreso il gioco partitico: il prof. Draghi aveva bisogno di una legittimazione politica. Quindi:… - astroslimon : In Australia intanto sono nel 2023 inoltrato. #byePandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2023 SANITÀ ABRUZZO: BUCO DA 90 MILIONI DI EURO, "TORNA LO SPETTRO COMMISSARIAMENTO" ...8 miliardi di euro per il 2021, 4,6 per il 2022 e altrettanti nel 2023), non ha nascosto le difficoltà, spiegando che sono crollate le entrate fiscali di ben 49 milioni, e che i debiti fuori ...

IDS INDUSTRY 14 - Dodici progetti finalisti ... due gemelli con un ritardo cognitivo comportamentale, cercano il loro posto nel mondo. The ... 8 settembre 2023. Gaetano Salvemini torna a casa, a Molfetta, per il suo 150esimo compleanno. È il ritorno ...

Ford costruirà la mini Mustang Mach-e a Colonia nel 2023 - Industria Agenzia ANSA Nel 2023 la F1 potrebbe tornare a correre in Africa Il ritorno della F1 in Africa potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Stando alle indiscrezioni che rimbalzano in queste ore intorno al circus, la cosa potrebbe prendere forma nel 2023; in Suda ...

Ripresa del trasporto aereo legata alla campagna vaccinale, ipotesi migliore: nel 2023 (Teleborsa) - Nella migliore delle ipotesi una piena ripresa da parte del settore del trasporto aereo arriverà alla fine del 2023. È quanto stima in un rapporto ... non solo quelle legate a stato di ...

...8 miliardi di euro per il 2021, 4,6 per il 2022 e altrettanti), non ha nascosto le difficoltà, spiegando che sono crollate le entrate fiscali di ben 49 milioni, e che i debiti fuori ...... due gemelli con un ritardo cognitivo comportamentale, cercano il loro postomondo. The ... 8 settembre. Gaetano Salvemini torna a casa, a Molfetta, per il suo 150esimo compleanno. È il ritorno ...Il ritorno della F1 in Africa potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Stando alle indiscrezioni che rimbalzano in queste ore intorno al circus, la cosa potrebbe prendere forma nel 2023; in Suda ...(Teleborsa) - Nella migliore delle ipotesi una piena ripresa da parte del settore del trasporto aereo arriverà alla fine del 2023. È quanto stima in un rapporto ... non solo quelle legate a stato di ...