NCIS in replica lunedì 22 febbraio su Rai 2 | quali episodi in onda?

(Di lunedì 22 febbraio 2021)insu Rai 222, le anticipazioni22Rai 2 riportain prima serata con le repliche della stagione 17 in attesa di vedere probabilmente a marzo la stagione 18 iniziata lo scorso 17 novembre in ritardo, come tutta la programmazione, a causa del Covid-19.17×04-05-06 Nei panni di un altro: I cadaveri di due veterani che da tempo facevano parte della comunità dei senzatetto, vengono rinvenuti in un accampamento, mutilati uno delle mani e l’altro dei piedi Un brutto risveglio: Dell’omicidio di Jo Cortez, un bizzarro ammaestratore di corvi, è accusata il caporale Laney Alimote, visto che nel suo frigorifero viene ritrovata la pistola con cui è stato commesso il delitto. La donna però soffre d’insonnia e ...

Ultime Notizie dalla rete : NCIS replica

Su Rai2 gli episodi di997.000 (4,2%). Su Italia 1 Transporter 3 fa 1.453.000 (6%). Su Rai3 ... Su Canale 5 laCaduta Libera 3.955.000 (18,5%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.435.000 (15,1%).... il pubblico di Rai2 si prepara a seguire17 al via oggi, 15 febbraio, su Rai2 dalle 21.15 circa ancora una volta in. La rete ha deciso così di tappare il buco libero del lunedì ...NCIS: New Orleans cancellata. Duro colpo questa mattina per i fan della serie ma anche per Rai2 che tra repliche ...A cominciare da Rai2, che con il triplo episodio di NCIS ha interessato 997.000 spettatori pari al 4.2% di share. Se tra la crescita di Rai1 e il calo di Canale 5 ci sia un effetto di compensazione è ...