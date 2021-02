Moda: indagine Confindustria, nel primo trimestre 2021 -18,4%, recupero da terzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Le aziende del comparto Moda non sono particolarmente ottimiste sul 2021. Il 41% dei gruppi interpellati da Confindustria Moda per un'indagine congiunturale ritengono che quest'anno non sarà molto diverso dal precedente, danneggiato dal Covid19. In effetti nei primi mesi del 2021 si registra un trend simile a quello del trimestre precedente, con un calo del fatturato del -18,4% e solo una minima contrazione delle perdite. Anche per il secondo trimestre del 2021 è attesa un'attenuazione della flessione e il calo previsto da Confindustria Moda è circa -10%. Il vero e proprio recupero è previsto a partire dal terzo trimestre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Le aziende del compartonon sono particolarmente ottimiste sul. Il 41% dei gruppi interpellati daper un'congiunturale ritengono che quest'anno non sarà molto diverso dal precedente, danneggiato dal Covid19. In effetti nei primi mesi delsi registra un trend simile a quello delprecedente, con un calo del fatturato del -18,4% e solo una minima contrazione delle perdite. Anche per il secondodelè attesa un'attenuazione della flessione e il calo previsto daè circa -10%. Il vero e proprioè previsto a partire dal...

Moda: indagine Confindustria, nel primo trimestre 2021 -18,4%, recupero da terzo

Accessori e mascherine contraffatti: sequestro in un magazzino
Sequestro di merce contraffatta in un magazzino di Sesto. Circa 2.000 accessori di moda falsi e 6.500 mascherine vendute come Ffp2, ma con la marcatura CE contraffatta sono stati sequestrati dalla gua

Per la moda è l'Europa a pagare il conto più salato della pandemia
Il report dell'Area Studi di Mediobanca indica per i gruppi italiani un calo del 23% del fatturato - Il ritorno ai livelli pre pandemia è atteso per il 2023 - Prometeia: in dodici mesi è cambiato l'ap

Sequestro di merce contraffatta in un magazzino di Sesto. Circa 2.000 accessori di moda falsi e 6.500 mascherine vendute come Ffp2, ma con la marcatura CE contraffatta sono stati sequestrati dalla gua ...
Il report dell'Area Studi di Mediobanca indica per i gruppi italiani un calo del 23% del fatturato - Il ritorno ai livelli pre pandemia è atteso per il 2023 - Prometeia: in dodici mesi è cambiato l'ap ...