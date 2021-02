Lukaku, Eriksen e il calendario: Inter in marcia verso lo scudetto (Di lunedì 22 febbraio 2021) ... da qui alla fine della stagione restano solo altri quattro scontri diretti con le big, e due su tre (Juve e Roma) saranno nelle ultime tre giornate , fa notare la Gazzetta dello Sport. La squadra di ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 22 febbraio 2021) ... da qui alla fine della stagione restano solo altri quattro scontri diretti con le big, e due su tre (Juve e Roma) saranno nelle ultime tre giornate , fa notare la Gazzetta dello Sport. La squadra di ...

leleadani : In effetti, Lukaku non è decisivo, Eriksen non è funzionale e la costruzione dal basso guardando il secondo gol non… - FBiasin : #Handanovic 7.5 #Skriniar 7 #DeVrij 7.5 #Bastoni 7 #Hakimi 7 #Barella 7 #Brozovic 7 #Eriksen 7 #Perisic 7.5… - pisto_gol : Il derby di Milano ha confermato la forza dell’Inter, l’importanza del lavoro di Conte e del suo staff, e la cresci… - Simone99402388 : @leleadani Con studio e dal basso ? Perdonami ma ho visto solo difesa e contropiede (o ripartenze) che va bene ma c… - MicheleProto5 : RT @leleadani: In effetti, Lukaku non è decisivo, Eriksen non è funzionale e la costruzione dal basso guardando il secondo gol non serve a… -