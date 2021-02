L’ambasciatore italiano in Congo è stato ucciso in un agguato (Di lunedì 22 febbraio 2021) (foto: Alexis Huguet/ Getty Images)Sono stati uccisi, durante un attacco ad un convoglio delle Nazioni Unite, L’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, e un carabiniere della sua scorta. L’attacco è avvenuto nella zona del Congo Orientale, all’interno del parco nazionale dei Virunga, nel contesto di un’operazione ufficiale della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. La notizia è stata data dal portavoce dei Virunga e confermata da fonti del governo italiano, scrive la Repubblica. Nel convoglio stava viaggiando anche il capo delegazione dell’Unione Europea per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo e l’attacco sembra dovesse ... Leggi su wired (Di lunedì 22 febbraio 2021) (foto: Alexis Huguet/ Getty Images)Sono stati uccisi, durante un attacco ad un convoglio delle Nazioni Unite,nella Repubblica democratica del, Luca Attanasio, e un carabiniere della sua scorta. L’attacco è avvenuto nella zona delOrientale, all’interno del parco nazionale dei Virunga, nel contesto di un’operazione ufficiale della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del. La notizia è stata data dal portavoce dei Virunga e confermata da fonti del governo, scrive la Repubblica. Nel convoglio stava viaggiando anche il capo delegazione dell’Unione Europea per la stabilizzazione della Repubblica democratica dele l’attacco sembra dovesse ...

