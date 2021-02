Klose: “Lazio-Bayern la mia partita del cuore. Mi spiace non viverla senza tifosi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Miroslav Klose, ex attaccante tedesco della Lazio, ha parlato in vista della gara di domani, all’Olimpico con il Bayern Monaco, in cui allena ed è nello staff di Flick. Queste le sue parole: “Ai sorteggi speravo in un Lazio-Bayern e contento che finalmente giochi in Champions. E’ una partita a cui tengo molto. Purtroppo viviamo un momento delicato, mi dispiace enormemente per i giocatori, che devono vivere le emozioni della Champions, senza i tifosi. Sarebbe stato bellissimo un Lazio-Bayern con lo stadio tutto esaurito. A Roma hanno lavorato molto per essere qui e avrebbero meritato uno scenario stupendo”. Sfida Immobile-Lewa: “Per me Lewandowski è un top player ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Miroslav, ex attaccante tedesco della, ha parlato in vista della gara di domani, all’Olimpico con ilMonaco, in cui allena ed è nello staff di Flick. Queste le sue parole: “Ai sorteggi speravo in une contento che finalmente giochi in Champions. E’ unaa cui tengo molto. Purtroppo viviamo un momento delicato, mi dienormemente per i giocatori, che devono vivere le emozioni della Champions,. Sarebbe stato bellissimo uncon lo stadio tutto esaurito. A Roma hanno lavorato molto per essere qui e avrebbero meritato uno scenario stupendo”. Sfida Immobile-Lewa: “Per me Lewandowski è un top player ...

CorSport : #Klose: “#Immobile o #Lewandowski? Ecco il migliore” - Mediagol : #Lazio-Bayern Monaco, il doppio ex Klose: 'Occhio ai biancocelesti! Immobile? Lewandowski ha qualcosa in più'… - vughteling : RT @Elmarbergo: Sulla Gazzetta dello Sport di oggi tutta la mia intervista a Miro Klose. #Lazio #klose #ssl #laziobayern - Toni_ct_1 : RT @AleJustOne: Da leggere ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Klose in vista di Lazio-Bayern: 'Immobile è molto bravo, ma Lewandowski ha qualcosa in più' -