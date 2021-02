Kenya: due giraffe fulminate da cavi elettrici sospesi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Due giraffe sono morte fulminate da cavi elettrici sospesi nella riserva di Soysambu, in Kenya. Le autorità del Paese, citate dalla Bbc, hanno confermato i rapporti in cui si parla della morte delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Duesono mortedanella riserva di Soysambu, in. Le autorità del Paese, citate dalla Bbc, hanno confermato i rapporti in cui si parla della morte delle ...

Kenya: due giraffe fulminate da cavi elettrici sospesi

Due giraffe sono morte fulminate da cavi elettrici sospesi nella riserva di Soysambu, in Kenya. Le autorità del Paese, citate dalla Bbc, hanno confermato i rapporti in cui si parla della morte delle

Iniziate le riprese di 'Questa notte parlami dell'Africa' ... in cui l'incontro tra due donne diventa il simbolo dei due mondi che esse rappresentano: l'Europa e il mondo arabo - africano. Sei le settimane di riprese previste, tra il Kenya, a Watamu e Malindi, ...

Questa notte parlami dell’Africa: al via le riprese Iniziate oggi in Kenya le riprese di Questa notte parlami dell’Africa, primo lungometraggio narrativo diretto da Carolina Boco ...

Iniziate oggi in Kenya le riprese di Questa notte parlami dell'Africa, primo lungometraggio narrativo diretto da Carolina Boco