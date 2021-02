Juventus | vietati ulteriori scivoloni | Pirlo non può più sbagliare

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa sera latornerà in campo dopo la brutta sconfitta di Oporto e proverà a riaprire, per quanto possibile, il discorso scudetto. Davanti l’Inter corre veloce, con un Antonio Conte determinato a battere il club campione d’Italia di Andrea Agnelli e da qui alla fine del torneo terrà sempre e costantemente i suoi giocatori sulla corda per evitare cali di tensione. Antonio Conte, tecnico dell’InterIl derby di ieri contro il Milan ha permesso ai nerazzurri di allungare in vetta alla classifica, portandosi a +4 proprio sui rossoneri ed a +11 sulla Vecchia Signora, scivolata al sesto posto per via dei successi di Lazio ed Atalanta. Bisogna comunque tenere presente che i bianconeri in questo momento hanno due partite da recuperare, tradotte nel posticipo di questa sera, per l’appunto, ed il recupero del match di andata contro il Napoli, ancora da ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vietati

TuttoJuve24.it

gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, ... Read More Sport Serie A: il 100esimo gol di Insegne decide Napoli -1 - 0 13 Febbraio 2021 ......giorno che male ci sarebbe? Mi sembra che si faccia sempre un grande baccano intorno alla... recita che sonoi contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra ...Scopri dove vedere Juventus-Crotone in diretta tv e in Streaming gratis. Hesgoal Juventus-Crotone: la gara in Diretta tv e in streaming gratis Vietato fallire! Sarà questa la missione della Juventus ...La super sexy tifosa della Juventus che adora party e musica house non ha smesso di incantare i suoi follower che sono in costante crescita e hanno sforato la quota... Nuovo Decreto Draghi: ...