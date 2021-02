Juventus Crotone | Pirlo | “Kulusevski deve fare di più Noi come l’Inter”

(Di martedì 23 febbraio 2021)– Laschianta il. 3-0 netto con un Ronaldo implacabile.dopo due sconfitte ritrova la vittoria e recupera punti sul Milan. La Juve nonostante le tantissime assenze pesanti riesce a trovare una buona prestazione contro i calabresi. Debutta bene il giovane Fagioli che ha mostrato qualità importanti., le parole diAndreaa fine gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco di seguito le sue dichiarazioni. Leggi anche: Pagelle3-0: CR7 torna decisivo, Fagioli brilla al debutto in Serie A PARTITA – “Eravamo partiti un po’ nervosi, forse le ultime due sconfitte ci hanno messo un po’ di nervosismo e di non lucidità nel ...

Labatte 3 - 0 ilnell'ultimo posticipo della 23esima giornata di Serie A e scavalca la Roma al terzo posto. I bianconeri partono un po' contratti e faticano a trovare spazi contro l'...Terzo posto con 3 - 0 finale sul, ma Pirlo non si esalta. Anzi analizza con realismo una gara che non era iniziata benissimo: "Le ultime due partite ci avevano lasciato qualche nervosismo - spiega l'allenatore della Juve a ...Pirlo ha commentato la vittoria contro il Crotone in occasione della 23a giornata di Serie A: le parole del tecnico della Juventus.Stavolta il centrocampo bianconero tiene: Bentancur rischia pure qualche lancio, Ramsey parte male ma poi sembra tornato quello dell’Arsenal ...