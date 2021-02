Inter, il CFO Williams: «Rinvio pagamenti col pieno consenso dei calciatori» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tim Williams, CFO dell’Inter, ha parlato del momento difficile per le finanze del calcio italiano e non: le sue dichiarazioni Tim Williams, CFO dimissionario dell’Inter ma ancora in carica, ha parlato in una videocall con gli investitori per Inter Media and Communication. Le sue dichiarazioni raccolte da Calcio e Finanza. PORTE CHIUSE – «La chiusura degli stadi ha avuto evidenti impatti per quanto riguarda la perdita dei ricavi dello stadio, che potrebbe colpire i club più grandi più dei club più piccoli a causa della maggiore percentuale di ricavi che vengono guadagnati attraverso l’emissione di biglietti per le partite». RIDUZIONE STIPENDI – «In comune con molti club sia in Italia che in tutta Europa, oltre a raggiungere accordi con alcune controparti per rinviare i pagamenti come ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tim, CFO dell’, ha parlato del momento difficile per le finanze del calcio italiano e non: le sue dichiarazioni Tim, CFO dimissionario dell’ma ancora in carica, ha parlato in una videocall con gli investitori perMedia and Communication. Le sue dichiarazioni raccolte da Calcio e Finanza. PORTE CHIUSE – «La chiusura degli stadi ha avuto evidenti impatti per quanto riguarda la perdita dei ricavi dello stadio, che potrebbe colpire i club più grandi più dei club più piccoli a causa della maggiore percentuale di ricavi che vengono guadagnati attraverso l’emissione di biglietti per le partite». RIDUZIONE STIPENDI – «In comune con molti club sia in Italia che in tutta Europa, oltre a raggiungere accordi con alcune controparti per rinviare icome ...

