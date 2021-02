Indagine Asl, soldi e borse di lusso per gli appalti. In manette ex funzionario e imprenditori (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – C’era un passaggio di danaro continuo tra imprenditori interessati ad avere appalti e i funzionari dell’Asl di Caserta, deputati a concederli, in particolare al Dipartimento di Salute Mentale (Dsm); un canale corruttivo sempre aperto alimentato anche regali costosi alle mogli dei funzionari, come borse di Louis Vuitton. Emerge dall’Indagine della Procura di Napoli Nord – Procuratore Francesco Greco e sostituito Giovanni Corona – che ha portato 12 persone, tra funzionari, dipendenti e imprenditori, agli arresti domiciliari su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord, mentre ad altre sei persone sono state notificate misure interdittive. Tra gli indagati il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, che in una nota su facebook ribadisce “piena fiducia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – C’era un passaggio di danaro continuo trainteressati ad averee i funzionari dell’Asl di Caserta, deputati a concederli, in particolare al Dipartimento di Salute Mentale (Dsm); un canale corruttivo sempre aperto alimentato anche regali costosi alle mogli dei funzionari, comedi Louis Vuitton. Emerge dall’della Procura di Napoli Nord – Procuratore Francesco Greco e sostituito Giovanni Corona – che ha portato 12 persone, tra funzionari, dipendenti e, agli arresti domiciliari su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord, mentre ad altre sei persone sono state notificate misure interdittive. Tra gli indagati il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, che in una nota su facebook ribadisce “piena fiducia ...

