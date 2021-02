Ilicic | qualcuno se n’è accorto

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Josipè rimasto in panchina per tutti i novanta minuti contro il Napoli: il motivo lo ha spiegato a fine gara Gasperini Nell’euforia del successo,se n’è dimenticato. L’Atalanta, in panchina, vantava uno di nome Josip, volutamente tenuto ai margini dello show col Napoli. Gasperini, a fine partita, ha dichiarato: “L’ho fatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic qualcuno

SerieANews

... Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Miranchuk,; Zapata. ... Aggrappati a Ronaldo! Sì a Ramsey e Danilo! Messias può salvarsi! Not: Difficile consigliare...Perché se c'erache si strappava i capelli dopo la partenza del Papu (peraltro anche lui, ... Il raccordo ideale anche per aiutare a fare gol Zapata e Muriel , per dialogare con. Anche ...L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli a Bergamo. “È una vittoria pesantissima, anche se non determinante. I ...Il tecnico dell’Atalanta dopo la vittoria per 4-2 sul Napoli: «Il risultato ci dà un bel morale per affrontare il Real Madrid» ...