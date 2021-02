Il Principe Filippo sta morendo? Le lacrime di Carlo d’Inghilterra (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cresce la preoccupazione per le sordi del Principe Filippo, ricoverato in ospedale da diversi giorno, sta morendo? Principe Carlo, Fonte Foto Instagram@uk.monarchyCosa sta accadendo in Inghilterra in questi giorni? Cresce sempre di più la preoccupazione per il Principe , ricoverato da ormai sei notti presso il king Edward VII Hospital a Londra. Lo scorso martedì il marito della Regina Elisabetta II è stato ricoverato, il Palazzo ha subito rassicurato i fan, tuttavia le lacrime del Principe Carlo hanno allarmato i fan, ecco cosa è successo. LEGGI ANCHE>>> Regno Unito, trema la corona: il Principe Filippo è stato ricoverato LEGGI ANCHE>>> Famiglia Reale, il dramma del ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cresce la preoccupazione per le sordi del, ricoverato in ospedale da diversi giorno, sta, Fonte Foto Instagram@uk.monarchyCosa sta accadendo in Inghilterra in questi giorni? Cresce sempre di più la preoccupazione per il, ricoverato da ormai sei notti presso il king Edward VII Hospital a Londra. Lo scorso martedì il marito della Regina Elisabetta II è stato ricoverato, il Palazzo ha subito rassicurato i fan, tuttavia ledelhanno allarmato i fan, ecco cosa è successo. LEGGI ANCHE>>> Regno Unito, trema la corona: ilè stato ricoverato LEGGI ANCHE>>> Famiglia Reale, il dramma del ...

