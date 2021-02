Grande Fratello Vip, il reality perde i pezzi: eliminato un altro concorrente a una settimana dalla finale (Di martedì 23 febbraio 2021) Mancano solo tre puntate, compresa quella di stasera, al termine di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. Il cerchio si stringe sempre più e, se da un lato il gruppo dei finalisti non è ancora al completo, dall’altro il pubblico assiste ad una nuova eliminazione. In lizza questa volta ci sono Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Nuova eliminazione a 7 giorni dalla finale Quello di questa sera è il terzultimo atto di questa lunga, lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di una settimana dall’attesa finalissima, sono ancora molti i nodi da sciogliere e i giochi non sono ancora del tutto chiusi. Sicuri di un posto per la finale sono Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi: ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Mancano solo tre puntate, compresa quella di stasera, al termine di questa lunga edizione delVip. Il cerchio si stringe sempre più e, se da un lato il gruppo dei finalisti non è ancora al completo, dall’il pubblico assiste ad una nuova eliminazione. In lizza questa volta ci sono Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Nuova eliminazione a 7 giorniQuello di questa sera è il terzultimo atto di questa lunga, lunghissima edizione delVip. A distanza di unadall’attesa finalissima, sono ancora molti i nodi da sciogliere e i giochi non sono ancora del tutto chiusi. Sicuri di un posto per lasono Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi: ...

