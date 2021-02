Grande Fratello Vip, fanno uno scherzo ad Alfonso Signorini con un topo: lui va su tutte le furie – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Se il conduttore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini, ha fatto spesso piccoli scherzi ai concorrenti del reality, questa volta è stato lui stesso la vittima. In studio infatti gli ex concorrenti hanno deciso di utilizzare un topo finto per spaventare il presentatore. Cristiano Malgioglio si è quindi piazzato sulla passerella ed ha fatto partire il topolino, che è finito vicino ai piedi di Signorini. Una volta visto il topo, Alfonso Signorini ha urlato ed è scappato velocemente dietro le quinte. Inizialmente i telespettatori hanno pensato che la scena potesse essere organizzata. Tornato al centro dello studio, il conduttore si è mostrato furioso nei confronti degli ex concorrenti, mentre loro ... Leggi su trendit (Di martedì 23 febbraio 2021) Se il conduttore delVip 5,, ha fatto spesso piccoli scherzi ai concorrenti del reality, questa volta è stato lui stesso la vittima. In studio infatti gli ex concorrenti hanno deciso di utilizzare unfinto per spaventare il presentatore. Cristiano Malgioglio si è quindi piazzato sulla passerella ed ha fatto partire illino, che è finito vicino ai piedi di. Una volta visto ilha urlato ed è scappato velocemente dietro le quinte. Inizialmente i telespettatori hanno pensato che la scena potesse essere organizzata. Tornato al centro dello studio, il conduttore si è mostrato furioso nei confronti degli ex concorrenti, mentre loro ...

