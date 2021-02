Germania, indice IFO febbraio sale a 92,4. Migliorano aspettative (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Migliorano le condizioni economiche in Germania a febbraio, secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’IFO Institute, che incorpora gli effetto del lockdown che interessa ancora il Paese. L’indice IFO si è attestato a 92,4 punti dai 90,3 di gennaio (dato rivisto da 90,1) risultando superiore al consensus che stimava una crescita più contenuta a 90,5 punti. Migliora anche l‘indice sulle condizioni attuali, che si posiziona a 90,6 punti dagli 89,2 punti precedenti, risultando sopra gli 89 attesi dagli analisti. Su anche il sotto-indice relativo alle aspettative, che si porta fino a 94,2 punti dai 91,5 precedenti (dato rivisto da 91,1) e contro i 91,8 punti stimati dal mercato. “Il pessimismo sui prossimi mesi si è notevolmente ridotto – ha sottolineato l’IFO ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –le condizioni economiche in, secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’IFO Institute, che incorpora gli effetto del lockdown che interessa ancora il Paese. L’IFO si è attestato a 92,4 punti dai 90,3 di gennaio (dato rivisto da 90,1) risultando superiore al consensus che stimava una crescita più contenuta a 90,5 punti. Migliora anche l‘sulle condizioni attuali, che si posiziona a 90,6 punti dagli 89,2 punti precedenti, risultando sopra gli 89 attesi dagli analisti. Su anche il sotto-relativo alle, che si porta fino a 94,2 punti dai 91,5 precedenti (dato rivisto da 91,1) e contro i 91,8 punti stimati dal mercato. “Il pessimismo sui prossimi mesi si è notevolmente ridotto – ha sottolineato l’IFO ...

