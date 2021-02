Frana a Camogli, crolla una parte del cimitero: 200 bare finiscono in mare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tino Revello, assessore comunale ai Lavori pubblici: “La zona era sotto controllo, monitorata e transennata da qualche giorno perché si sentivano scricchiolii” Leggi su lastampa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tino Revello, assessore comunale ai Lavori pubblici: “La zona era sotto controllo, monitorata e transennata da qualche giorno perché si sentivano scricchiolii”

