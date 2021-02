Diffidati Juventus-Crotone, bianconeri a rischio squalifica in vista del Verona (Di lunedì 22 febbraio 2021) I Diffidati della Juventus prima della partita col Crotone e in vista della sfida contro il Verona della settimana successiva. I bianconeri che in caso di ulteriore cartellino giallo andrebbero a saltare lo scontro del Bentegodi sono due, per la precisione si tratta di Danilo e Cuadrado. Due terzini destri, quindi massima attenzione da parte di Pirlo per non avere problemi contro una delle squadre più pericolose del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Idellaprima della partita cole indella sfida contro ildella settimana successiva. Iche in caso di ulteriore cartellino giallo andrebbero a saltare lo scontro del Bentegodi sono due, per la precisione si tratta di Danilo e Cuadrado. Due terzini destri, quindi massima attenzione da parte di Pirlo per non avere problemi contro una delle squadre più pericolose del campionato. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Juventus PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Le mosse di Pirlo per il Monday Night ... come pure Dimarco del Verona e Hoedt della Lazio: pure risulta out annunciato anche Adrien Rabiot della Juventus. Possiamo poi aggiungere, a titolo informativo, che risultano diffidati e dunque a ...

Beneventomania: prima la Roma e poi il Napoli: se non ora, quando? Finora la truppa giallorossa è riuscita a bloccare sul pari prima la Juventus e poi la Lazio, ma ... i capitolini devono fare pure i conti con le fatiche di coppa e inoltre hanno la grana dei diffidati ...

Inter-Genoa: Hakimi squalificato, Conte pronto a rispolverare Darmian? Piccolo neo nel derby di oggi pomeriggio: Achraf Hakimi, diffidato, sarà costretto a saltare Inter-Genoa. Conte potrebbe rilanciare Matteo Darmian dal 1', in campionato, dopo quasi due mesi SENZA TIMO ...

