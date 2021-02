Da Ballando con le stelle a L’isola dei Famosi: colpaccio Mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021) Isola dei Famosi – Solonotizie24Sembra essere quasi tutto pronto per la nuova edizione delL’isola dei Famosi, la cui produzione a quanto pare ha messo in atto un colpaccio davvero pazzesco. Nel cast presente anche un ex di Ballando con le stelle, il quale potrebbe vivere questa avventura insieme a un altro personaggio del programma. Ecco di chi si tratta. Sono giorni cruciali per l’organizzazione della nuova edizione delL’isola dei Famosi, la quale arriva un anno dopo il rinvio del programma per via della pandemia da Coronavirus. La nuova edizione del reality show sarà capitanata da Ilary Blasi, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi e che sembra esser già pronta a donare grandissimi colpi di scena. A ogni modo, ecco che nel corso delle ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Isola dei– Solonotizie24Sembra essere quasi tutto pronto per la nuova edizione deldei, la cui produzione a quanto pare ha messo in atto undavvero pazzesco. Nel cast presente anche un ex dicon le, il quale potrebbe vivere questa avventura insieme a un altro personaggio del programma. Ecco di chi si tratta. Sono giorni cruciali per l’organizzazione della nuova edizione deldei, la quale arriva un anno dopo il rinvio del programma per via della pandemia da Coronavirus. La nuova edizione del reality show sarà capitanata da Ilary Blasi, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi e che sembra esser già pronta a donare grandissimi colpi di scena. A ogni modo, ecco che nel corso delle ...

robtor83 : @stanzaselvaggia Non entro nel merito Meloni perché è chiaro che sia d’accordo con lei. Ma sulla affermazione di Mi… - AdelePastori : @gggiulssss Tanti tanti auguri Giulia! Sei speciale e sei anche un simbolo per tutti noi ???? ti auguro di festeggiar… - DRAGHIPRESIDEN1 : Tanto casino per la Lucarelli, la donna paletta di ' ballando con le stelle ' - michicima : @AtlantisProm Io tifo Akash contro tutti già me lo vedo a ballando litigava con autori giuria concorrenti pubblico.… - afgianas : RT @enricocolosimo: Certo che è un bel salto passare dalla lettura di articoli di Miriam Mafai o Natalia Aspesi, ai gnè gnè della giudice d… -