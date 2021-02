Cocaina con immagine sacra nascosta in cassaforte: arrestato 37enne (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – Voleva fare il ‘salto di qualita” il 37enne arrestato dalla Polizia di Stato a Tor Bella Monaca; il tentativo di diventare ‘grossista’ non e’ sfuggito agli investigatori del Distretto Casilino che, con un escamotage, hanno fatto irruzione nell’appartamento diventato base di spaccio. Sequestrati piu’ di 200 grammi di Cocaina, 180 grammi di hashish e quasi 3mila euro in contanti; buona parte dello stupefacente era custodito in una cassaforte a muro celata dietro un quadro con un’immagine sacra ricamata ad uncinetto. Gli stessi investigatori, sempre nel popoloso quartiere di Tor Bella Monaca, hanno arrestato 3 ragazzi di origine marocchina che vendevano Cocaina dal loro appartamento; quando i poliziotti hanno fatto il blitz i sospettati hanno ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – Voleva fare il ‘salto di qualita” ildalla Polizia di Stato a Tor Bella Monaca; il tentativo di diventare ‘grossista’ non e’ sfuggito agli investigatori del Distretto Casilino che, con un escamotage, hanno fatto irruzione nell’appartamento diventato base di spaccio. Sequestrati piu’ di 200 grammi di, 180 grammi di hashish e quasi 3mila euro in contanti; buona parte dello stupefacente era custodito in unaa muro celata dietro un quadro con un’ricamata ad uncinetto. Gli stessi investigatori, sempre nel popoloso quartiere di Tor Bella Monaca, hanno3 ragazzi di origine marocchina che vendevanodal loro appartamento; quando i poliziotti hanno fatto il blitz i sospettati hanno ...

poliziadistato : ?? Durante un controllo su un autoarticolato sospetto su A1 la #squadramobile di Caserta ha scoperto un doppio fond… - ag_notizie : Ai domiciliari con cocaina, eroina, marijuana e metadone: arrestata una 51enne - Emmachampagne95 : RT @lucesilverhawk: 1. la cannabis non puó crearti una dipendenza fisica cosa che invece succede con alcol, nicotina, caffeina (e queste tr… - RTonyi : RT @Vemendamento: Premesso che per noi napoletani l'ironia è uno stile di vita. Si potrebbe replicare con qualche battuta su eventuali va… - CarriaggioM : RT @Vemendamento: Premesso che per noi napoletani l'ironia è uno stile di vita. Si potrebbe replicare con qualche battuta su eventuali va… -