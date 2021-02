Catanzaro, Calabro entusiasta: “Avevo studiato una strategia, meritare di vincere a Palermo non era semplice” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Catanzaro espugna il "Barbera" superando per 2-1 il Palermo.FOTO Palermo-Catanzaro 1-2, 26a giornata Serie C-Girone C: la Gallery completaI calabresi dopo la pesante sconfitta interna rimediata contro la Casertana hanno saputo reagire e sono riusciti a sconfiggere la compagine rosanero guidata da Roberto Boscaglia. Successo importante per gli uomini di Antonio Calabro che si piazzano così al quarto posto, di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso rilasciata in conferenza al termine del match.LE PAGELLE DI Palermo-Catanzaro 1-2: capolavoro Floriano, ma passano gli ospiti sfruttando le ingenuità dei rosa"La gara è stata interpretata bene dai ragazzi. Mi è piaciuto il sacrificio, il cuore messo in campo, l’organizzazione. Dobbiamo migliorare sempre in tante ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilespugna il "Barbera" superando per 2-1 il.FOTO1-2, 26a giornata Serie C-Girone C: la Gallery completaI calabresi dopo la pesante sconfitta interna rimediata contro la Casertana hanno saputo reagire e sono riusciti a sconfiggere la compagine rosanero guidata da Roberto Boscaglia. Successo importante per gli uomini di Antonioche si piazzano così al quarto posto, di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso rilasciata in conferenza al termine del match.LE PAGELLE DI1-2: capolavoro Floriano, ma passano gli ospiti sfruttando le ingenuità dei rosa"La gara è stata interpretata bene dai ragazzi. Mi è piaciuto il sacrificio, il cuore messo in campo, l’organizzazione. Dobbiamo migliorare sempre in tante ...

