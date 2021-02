ATP Montpellier 2021, Lorenzo Sonego fatica ma piega Hugo Gaston in tre set (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel primo turno del torneo ATP Montpellier 2021 di tennis, di categoria 250, soffre ma sorride il numero 7 del seeding, Lorenzo Sonego, che impiega tre set ma piega la wild card transalpina Hugo Gaston e si impone per 6-3 6-7 (7) 6-1 in due ore e venti minuti. Per lui agli ottavi uno tra il transalpino Jo-Wilfried Tsonga e lo statunitense Sebastian Korda. Nel primo set Sonego si procura una palla break nel quarto game, ma non la sfrutta, poi nel quinto deve cancellarne una a sua volta. L’azzurro però ne guadagna un’altra nel sesto gioco e questa volta riesce a scappare sul 4-2. Il tennista italiano tiene i due turni in battuta seguenti e così il 6-3 si concretizza in 36 minuti. La seconda partita vede l’azzurro scappare via sul 2-0 in ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel primo turno del torneo ATPdi tennis, di categoria 250, soffre ma sorride il numero 7 del seeding,, che imtre set mala wild card transalpinae si impone per 6-3 6-7 (7) 6-1 in due ore e venti minuti. Per lui agli ottavi uno tra il transalpino Jo-Wilfried Tsonga e lo statunitense Sebastian Korda. Nel primo setsi procura una palla break nel quarto game, ma non la sfrutta, poi nel quinto deve cancellarne una a sua volta. L’azzurro però ne guadagna un’altra nel sesto gioco e questa volta riesce a scappare sul 4-2. Il tennista italiano tiene i due turni in battuta seguenti e così il 6-3 si concretizza in 36 minuti. La seconda partita vede l’azzurro scappare via sul 2-0 in ...

