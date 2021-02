Asportato cancro grande come foglio A4, intervento record al Gemelli (Di lunedì 22 febbraio 2021) intervento record per asportare un tumore delle dimensioni di un foglio A4. L’operazione è stata eseguita alla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma: è stato Asportato a un uomo di 65 anni un tumore superficiale che interessava tutta la superficie del retto. “Il pezzo operatorio, delle dimensioni di 21 per 17 centimetri, come un foglio A4, è stato Asportato in un unico blocco. L’operazione è durata quasi 10 ore. Il paziente, dimesso dopo 4 giorni, sta bene. L’alternativa sarebbe stato un intervento chirurgico demolitivo con colostomia definitiva”, sottolinea in una nota il Gemelli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021)per asportare un tumore delle dimensioni di unA4. L’operazione è stata eseguita alla Fondazione Policlinico UniversitarioIrccs di Roma: è statoa un uomo di 65 anni un tumore superficiale che interessava tutta la superficie del retto. “Il pezzo operatorio, delle dimensioni di 21 per 17 centimetri,unA4, è statoin un unico blocco. L’operazione è durata quasi 10 ore. Il paziente, dimesso dopo 4 giorni, sta bene. L’alternativa sarebbe stato unchirurgico demolitivo con colostomia definitiva”, sottolinea in una nota il. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

lifestyleblogit : Asportato cancro grande come foglio A4, intervento record al Gemelli - - lifestyleblogit : Asportato cancro grande come foglio A4, intervento record al Gemelli - - fisco24_info : Asportato cancro grande come foglio A4, intervento record al Gemelli: L’operazione è durata quasi 10 ore. Il pazien… - Matteo86015476 : @lisanoja @matteorenzi Italia viva era il cancro del PD. Per fortuna che è stato isolato. Spero che nella prossima… -