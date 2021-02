Arrivano i sottosegretari, ma con calma. Tutti i nomi possibili (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Cdm di stamattina non ha sciolto il nodo sottosegretari, probabile si vada ad uno slittamento fino a mercoledì prima di conoscere la lista dei 40 nomi che completeranno la squadra del Governo Draghi. Ipotizzabile una presenza femminile non inferiore al 50%. Ai partiti la richiesta è arrivata per il 60% ma se il Pd è chiamato dal suo interno ad un forte riequilibrio dopo la nomina al maschile dei ministri (almeno 5 su 7 sottosegretarie), altre forze potrebbero non essere né pronte né così coinvolte nella questione di genere. Stando sempre sui numeri, poco più di dieci posti andrebbero al M5S post scissione, 8 o 9 alla Lega, 7 o forse 8 al Pd, 7 sicuri a Forza Italia, 2 ma anche 3 a Italia Viva e uno a Leu. Veniamo invece ai nomi, facendo presente come è noto che le deleghe più complicate sono quelle ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Cdm di stamattina non ha sciolto il nodo, probabile si vada ad uno slittamento fino a mercoledì prima di conoscere la lista dei 40che completeranno la squadra del Governo Draghi. Ipotizzabile una presenza femminile non inferiore al 50%. Ai partiti la richiesta è arrivata per il 60% ma se il Pd è chiamato dal suo interno ad un forte riequilibrio dopo lana al maschile dei ministri (almeno 5 su 7e), altre forze potrebbero non essere né pronte né così coinvolte nella questione di genere. Stando sempre sui numeri, poco più di dieci posti andrebbero al M5S post scissione, 8 o 9 alla Lega, 7 o forse 8 al Pd, 7 sicuri a Forza Italia, 2 ma anche 3 a Italia Viva e uno a Leu. Veniamo invece ai, facendo presente come è noto che le deleghe più complicate sono quelle ...

formichenews : Arrivano i sottosegretari, ma con calma. Tutti i nomi possibili L'articolo di Carlo Agnoli ??… - Giusepp78278797 : Tiz 'A breve la carica dei sottosegretari'. Aiò 'Ma le cavallette non arrivano durante caldo e siccità? Tiz 'Ecco p… - DocSballoni : @silviaaaaa28 Per puro caso molti arrivano dal mondo dei Gesuiti. Ora nomineranno i sottosegretari e comunque sono… - Steno5Stelle : RT @uzupetru: Arrivano le nomine per vice ministri e sottosegretari #GovernoHorror ?? #coffeebreakla7 #lariachetirala7 - uzupetru : Arrivano le nomine per vice ministri e sottosegretari #GovernoHorror ?? #coffeebreakla7 #lariachetirala7 -