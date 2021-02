Accoltellamento Trastevere | in manette pusher 31enne

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – È stato arrestato l’autore dell’avvenuto ieri a. Si tratta di unche e’ stato individuato e fermato dai Carabinieri nella tarda serata, con l’accusa di lesioni personali aggravate. Secondo i militari e’ lui ad aver accoltellato alle gambe, alle 18.30 circa, un 34enne poi soccorso dal 118 in piazza San Cosimato. A quanto ricostruito, il 34enne era andato in via Natale del Grande, a casa del, per acquistare della droga. I due, per futili motivi, hanno iniziato a duscutere fino a quando illo ha picchiato, morso ad un orecchio e poi accoltellato ad entrambe le gambe. Terminata l’aggressione, ilha scaricato il 34enne in strada minacciandolo di morte in caso di denuncia. La vittima a quel punto si e’ trascinata fino a piazza San ...