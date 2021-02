Zaia ai Veneti: “Grazie per quello che avete sopportato” (Di domenica 21 febbraio 2021) Zaia invia un videomessaggio ai cittadini, “Grazie per aver sopportato”, dice. “Grazie per la sofferenza che avete sopportato, non avrei mai pensato di aver vissuto un incubo tale”. Queste le parole pronunciate dal governatore, Luca Zaia, durante un intervento video per la commemorazione delle vittime del Covid-19. “Mai avrei pensato” ha proseguito Zaia, “di firmare un’ordinanza che chiude i confini comunali, con militari in tuta mimetica. Non potrò mai dimenticarmi della telefonata in cui si annunciava il primo malato di Covid in Veneto, il signor Armando Trevisan, che poi fu il primo morto. Il 21 febbraio mi sono recato all’Ulss di Padova, e da lì è partito tutto, decisi autonomamente di fare tamponi, anche contro chi sedeva al tavolo, anche agli ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 21 febbraio 2021)invia un videomessaggio ai cittadini, “per aver”, dice. “per la sofferenza che, non avrei mai pensato di aver vissuto un incubo tale”. Queste le parole pronunciate dal governatore, Luca, durante un intervento video per la commemorazione delle vittime del Covid-19. “Mai avrei pensato” ha proseguito, “di firmare un’ordinanza che chiude i confini comunali, con militari in tuta mimetica. Non potrò mai dimenticarmi della telefonata in cui si annunciava il primo malato di Covid in Veneto, il signor Armando Trevisan, che poi fu il primo morto. Il 21 febbraio mi sono recato all’Ulss di Padova, e da lì è partito tutto, decisi autonomamente di fare tamponi, anche contro chi sedeva al tavolo, anche agli ...

