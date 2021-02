Vent'anni dal delitto di Novi Ligure (Di domenica 21 febbraio 2021) Vent’anni fa alla periferia di Novi Ligure (Alessandria) un bambino di 12 anni, Gianluca De Nardo, e la sua mamma Susy furono massacrati a coltellate, 97 in tutto, nella loro villetta. Un delitto impossibile da dimenticare: a uccidere erano stati la sorella e figlia Erika De Nardo e il suo fidanzatino Mauro Favaro detto Omar. Lei aveva 16 anni, lui 17. Si inVentarono la rapina di una banda di ladri albanesi, ma la loro tesi fu rapidamente smontata dalle indagini dei carabinieri.L’avvocato alessandrino Vittorio Gatti aveva 31 anni quando arrivò la telefonata: “Omicidio a Novi, devi difendere il ragazzo accusato insieme alla fidanzatina”. Difese Omar con il collega Lorenzo Repetti.I due ‘fidanzati’ furono poi condannati ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021)fa alla periferia di(Alessandria) un bambino di 12, Gianluca De Nardo, e la sua mamma Susy furono massacrati a coltellate, 97 in tutto, nella loro villetta. Unimpossibile da dimenticare: a uccidere erano stati la sorella e figlia Erika De Nardo e il suo fidanzatino Mauro Favaro detto Omar. Lei aveva 16, lui 17. Si inarono la rapina di una banda di ladri albanesi, ma la loro tesi fu rapidamente smontata dalle indagini dei carabinieri.L’avvocato alessandrino Vittorio Gatti aveva 31quando arrivò la telefonata: “Omicidio a, devi difendere il ragazzo accusato insieme alla fidanzatina”. Difese Omar con il collega Lorenzo Repetti.I due ‘fidanzati’ furono poi condannati ...

