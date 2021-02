Slash & the Conspirators: un nuovo album (Di domenica 21 febbraio 2021) Slash & the Conspirators stanno lavorando al nuovo album. Le prime indiscrezioni, venute fuori lo scorso dicembre, trovano riscontro in una dichiarazione recente di Myles Kennedy. L’ex frontman degli Alter Bridge conferma che il gruppo sta incidendo demo su demo. Come sarà il nuovo album di Slash & the Conspirators? Nel corso di un’intervista rilasciata a SiriusXM, Myles Kennedy ha dichiarato che la band sta lavorando a nuove canzoni. Per avere conferma di quanto dice Myles, basta spulciare i profili Instagram dell’ex Guns ‘N Roses. La stanza con il grande tappeto che Slash & the Conspirators usano per registrare le nuove demo appare spesso e c’è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021); thestanno lavorando al. Le prime indiscrezioni, venute fuori lo scorso dicembre, trovano riscontro in una dichiarazione recente di Myles Kennedy. L’ex frontman degli Alter Bridge conferma che il gruppo sta incidendo demo su demo. Come sarà ildi; the? Nel corso di un’intervista rilasciata a SiriusXM, Myles Kennedy ha dichiarato che la band sta lavorando a nuove canzoni. Per avere conferma di quanto dice Myles, basta spulciare i profili Instagram dell’ex Guns ‘N Roses. La stanza con il grande tappeto che; theusano per registrare le nuove demo appare spesso e c’è ...

