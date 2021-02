Slalom maschile Mondiali Cortina 2021 | Foss-Solevaag oro | Vinatzer chiude quarto

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ad un passo dal sogno iridato. Alexlodeidid’Ampezzo in quarta posizione, ai piedi del podio. Il classe 1999 dopo aver registrato il secondo tempo nella prima manche, non riesce a incidere anche nella seconda parte di gara dove accumula un gap complessivo di 1.20 dalla medaglia d’oro del norvegese Sebastian. L’argento va all’austriaco Adrian Pertl a +0.21 mentre Henrik Kristoffersen conquista il bronzo a +0.46. La gara è stata caratterizzata dalla decisione di invertire la classifica soltanto per i primi 15 della prima manche a causa delle complicate condizioni della neve. RISULTATI E CLASSIFICHE DI TUTTE LE GARE MEDAGLIERECLASSIFICA ...

Si ferma ai piedi del podio Alex Vinatzer nelloche ha chiuso le gare dei Mondiali di sci di Cortina. L'azzurro, secondo dopo la prima manche, ha chiuso al quarto posto a 1"22 dal vincitore, il norvegese Sebastian Foss - Solevaag, ...DIRETTAMONDIALI CORTINA: ORA LA SECONDA MANCHE! Si accende finalmente la diretta della seconda manche dello, ultima gara dei Mondiali di sci di Cortina 2021 e davvero siamo ...Ad un passo dal sogno iridato. Alex Vinatzer chiude lo slalom maschile dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo in quarta posizione, ai piedi del podio. Il classe 1999 dopo aver registrato il secondo tempo n ...CORTINA D'AMPEZZO - L’ultima gara dei Mondiali di Cortina non è stata dolce per la Svizzera: che non è riuscita a piazzare un’ulteriore zampata. Nello slalom maschile ha vinto l’ottimo Sebastian Foss- ...