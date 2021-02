Saelemaekers | “Io il Forrest Gump del Milan | mi sacrifico per la squadra”

PianetaMilan : #Saelemaekers: 'Io il Forrest Gump del @acmilan, mi sacrifico per la squadra' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Verso Milan-Inter LIVE - Vidal: 'Andiamo a prenderci i 3 punti!'. Saelemaekers: 'Corro come Forrest Gump'. Le ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : Saelemaekers Forrest

Pianeta Milan

10.10 LA CARICA DI- L'esterno belga sarà uno dei protagonisti del derby di questo pomeriggio. A poche ore dalla grande sfida, ha parlato a Tuttosport : ' Io comeGump? Mi è ...Chiamatelo pureGump ma non per la sua ingenuità. Nel Milan dei totem (Ibra), dei senatori (Kessiè) e dei talenti tecnici lui,è quello che fa legna. E sa che deve correre più di tutti come ...Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato della sua voglia di sacrificarsi per il bene del Milan. Poi sul paragone con Forrest ...Alle 15 è tempo di derby, c’è Milan-Inter. Pioli schiera Rebic con Saelemaekers, Calhanoglu e Ibrahimovic, a centrocampo Tonali al posto dell’infortunato Bennacer. Nell’Inter ancora spazio per Eriksen ...