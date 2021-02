Parma Udinese 2-0 LIVE: fine primo tempo (Di domenica 21 febbraio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Tardini”, Parma e Udinese si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Udinese 2-0 MOVIOLA 3? Gol Cornelius – Parma subito in vantaggio. Colpo di tacco di Hernani, Pezzella scarica a Hernani, Mihaila lascia nuovamente il pallone al terzino che mette dentro un gran pallone per Cornelius che anticipa tutti e trova l’1-0. 6? Occasione Karamoh – Grande azione dell’ex Inter sulla fascia: passaggio rasoterra al centro e Mihaila per poco non arriva al tap-in. 14? Occasione Cornelius – Ancora cross di Pezzella e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 3? Gol Cornelius –subito in vantaggio. Colpo di tacco di Hernani, Pezzella scarica a Hernani, Mihaila lascia nuovamente il pallone al terzino che mette dentro un gran pallone per Cornelius che anticipa tutti e trova l’1-0. 6? Occasione Karamoh – Grande azione dell’ex Inter sulla fascia: passaggio rasoterra al centro e Mihaila per poco non arriva al tap-in. 14? Occasione Cornelius – Ancora cross di Pezzella e ...

Paroladeltifoso : Parma-Udinese: termina il primo tempo ecco il risultato - Bennid22 : RT @mcrisj01: In Parma-Udinese sbracciata di Bonifazi su Cornelius. L’arbitro fischia fallo contro il Parma. Alla Juventus viene fischiato… - sscalcionapoli1 : Il Parma domina, Udinese in bambola: 2-0 al termine dei primi 45’, in gol Kucka e Cornelius #SerieATIM #ParmaUdinese - mcrisj01 : In Parma-Udinese sbracciata di Bonifazi su Cornelius. L’arbitro fischia fallo contro il Parma. Alla Juventus viene… - zazoomblog : Parma Udinese 1-0 LIVE: chance sprecata da Zeegelaar per il pari - #Parma #Udinese #LIVE: #chance -